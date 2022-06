Sonic Frontiers: si sfreccia tra i mostri del Nuovo Regno nel gameplay del Sonic Central

In coincidenza dell'evento Sonic Central, SEGA è tornata a mostrare delle scene di gameplay inedite di Sonic Frontiers con un video incentrato sulle sfide da completare sfrecciando tra i percorsi dinamici generati dalle creature che popolano l'ambientazione open world del Nuovo Regno.

Il nuovo trailer confezionato dalla storica casa di sviluppo e produzione giapponese ci rituffa così nelle atmosfere di Frontiers per darci modo di familiarizzare con il peculiare sistema di gioco elaborato dal Sonic Team per questa nuova avventura con protagonista il porcospino blu.

Gli emuli della mascotte di SEGA potranno sfrecciare in ambientazioni free roaming piene di creature che contribuiranno a rendere ancora più profonda e stratificata l'esperienza di gioco, merito delle piattaforme e dei percorsi generati in tempo reale dall'IA nemica e della necessità, per il nostro intrepido alter-ego, di sfrecciare senza sosta per raccogliere anelli dorati e sferrare attacchi ai punti deboli degli avversari.

L'ultimo filmato ingame propostoci da SEGA conferma il lancio di Sonic Frontiers per le prossime festività natalizie su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.