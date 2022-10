Sonic Frontiers simile a Zelda Breath of the Wild? La risposta di Sonic Team

Sin da quando Sonic Frontiers venne mostrato per la prima volta, diversi fan hanno pensato che la struttura ad "open zone" pensata da SEGA e Sonic Team per la nuova avventura avesse preso spunto da The Legend of Zelda Breath of the Wild, il capolavoro Nintendo dal quale avrebbe preso alcuni spunti.

I fatti però sarebbero diversi, almeno stando al producer Takashi Iizuka che, nel corso di un'intervista con Shacknews, ha negato che il nuovo gioco di Sonic sia ispirato al celebre Breath of the Wild e che, al contrario, i due titoli non sarebbero per nulla simili. "Dal punto di vista degli sviluppatori, stanno realizzando un gioco d'azione. Vedono Zelda Breath of the Wild come un gioco di ruolo, dunque non è affatto simile al gioco d'azione che hanno creato", afferma Iizuka.

Il producer approfondisce spiegando che "c'è lo stesso concetto di libertà che è stato applicato a Breath of the Wild come gioco di ruolo, ma Sonic Team ha invece preso la tipica azione lineare ad alta velocità di un gioco di Sonic e ci hanno implementato la medesima libertà. Ma se poi ci chiediamo se è un open world o se è simile a Breath of the Wild... Un sacco di membri del team amano la serie di Zelda e Breath of the Wild, ma dal loro punto di vista non esiste alcuna similitudine tra i due giochi".

Insomma, Sonic Frontiers è una realtà a parte, del tutto scollegata dal concept dell'ultimo Zelda principale e che punta sul "format dell'open zone che non è mai stato sperimentato prima", ribadisce Iizuka. Scopriremo a fondo di cosa si tratta a partire dal prossimo 8 novembre, sebbene sia già stato rotto il day one di Sonic Frontiers e con copie fisiche già in circolazione.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra intervista a Takashi Iizuka su Sonic Frontiers, che ci ha raccontato passato, presente e futuro del porcospino blu.