Sonic Frontiers, spunta il peso della versione Switch e non è esattamente leggerissimo

Con l'annuncio della data d'uscita di Sonic Frontiers, l'interesse per il riccio blu è stato fortemente riacceso dopo mesi di attesa. E ora, spunta online anche il peso della versione Switch del gioco, che non è esattamente una piuma.

Come riportato dai colleghi di Mynintendonews, il gioco occuperà su Switch circa 10.4 GB, un peso sicuramente non indifferente e che corrisponde quasi al doppio rispetto a Sonic Frontiers. Il gioco, tra l'altro, potrebbe anche arrivare ad occupare più spazio con la pubblicazione dei primi aggiornamenti.

Il nostro consiglio è quindi quello di controllare che la vostra ibrida Nintendo abbia spazio a sufficienza prima di acqsuitare il gioco, liberando comunque un po' di memoria per maggiore sicurezza.

E anche se il titolo SEGA non è ancora uscito, gli sviluppatori stanno già pensando al futuro della serie. In occasione di un botta e risposta con la redazione di Game Informer, Takashi Iizuka del Sonic Team ha infatti rivelato di avere già le idee chiare sul sequel di Sonic Frontiers, anche se ha preferito momentaneamente non rivelare nulla.

Correre veloci come Sonic, lo sappiamo, è impossibile. Ma avete comunque la possibilità di sfoggiare il vostro amore per il riccio blu con il suo merchandise ufficiale targato Sega, tra cui spicca un particolare accappatoio blu ispirato proprio a Sonic.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers uscirà l'8 novembre 2022 su console e PC.