Sonic Frontiers: grande successo di vendite e di accoglienza dai fan per il gioco SEGA

Il 2022 è stato, tra le tante cose, anche l'anno di Sonic: il porcospino blu torna a sfrecciare con le 2,9 Milioni di copie di Sonic Frontiers, che hanno permesso di avere una grande fiducia (da parte del team di sviluppo, ma anche dagli investitori) sul futuro della saga e sullo stesso progetto in questione.

Come si può leggere da un estratto del recente Q&A tenutosi tra SEGA e gli shareholder, infatti, si è parlato della grande performance registrata da Sonic Frontiers. Il titolo, oltre ai numeri elevati di vendite, ha avuto un importante riscontro dal pubblico.

In risposta ad una domanda circa la valutazione della qualità del progetto (a fronte del basso punteggio su Metacritic), i vertici di SEGA hanno risposto dichiarando quanto segue: "È vero che il punteggio di Metacritic è stato leggermente inferiore rispetto a quanto ci aspettassimo, ma il punteggio degli utenti è veramente alto".

"Con questo", dichiara ancora SEGA, "noi crediamo di aver trovato un titolo che sia ampiamente accettato da moltissime persone in tutto il mondo. È lecito pensare che potremo incrementare le vendite di Sonic Frontiers attraverso prezzi, sconti e DLC". Continuano ancora riferendo che "Stiamo procedendo con questo titolo sulla base di un piano di vendita strategico. Abbiamo condotto promozioni intensive intorno all'uscita di novembre e, come annunciato di recente, siamo riusciti ad ottenere buoni risultati finora".

A fronte del grande successo riscontrato da Sonic Frontiers, la compagnia si impegnerà in altri progetti di ampia portata? Come affermato da SEGA, "Prevediamo che i costi di sviluppo dei nuovi titoli aumenteranno ulteriormente in futuro. Ci impegneremo a garantire una solida qualità nello sviluppo dei titoli più importanti dei nostri franchise già esistenti. Tuttavia, i costi di sviluppo aumenteranno a causa dell'impatto dell'ambiente esterno e noi prevediamo che i costi di sviluppo aumenteranno di conseguenza per i prossimi titoli".

Dal Q&A non sono emerse ulteriori informazioni sui possibili progetti futuri in cantiere. Quindi, restano ancora aperti gli interrogativi sul possibile ritorno di Sonic al 2D, nonostante le parole di Kishimoto in merito siano promettenti sul ritorno del porcospino blu alle due dimensioni.