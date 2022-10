Sonic Frontiers: svelati data del preload e peso delle versioni PS4 e PS5

A poco più di una settimana dal debutto sugli scaffali di Sonic Frontiers, sono emersi sui social i dettagli riguardanti lo spazio occupato dal titolo SEGA sulle console Sony.

PlayStation Game Size, noto account Twitter che analizza il database PlayStation, ha infatti anticipato quale sarà il peso del download delle due versioni del titolo. Stando al recente post del profilo Twitter, Sonic Frontiers occuperà 23,090 GB su PlayStation 4 e 24,719 GB su PlayStation 5. Non sono note le dimensioni del download su PC e Xbox, ma è probabile che non siano differenti da quelle citate prima. Pare inoltre che non vi siano iniziative speciali legate al preload del gioco e, pertanto, i giocatori potranno iniziare a scaricare i file con le classiche 48 ore d'anticipo rispetto all'uscita. A tal proposito, vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dal prossimo 8 novembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Sonic Frontiers a cura di Giuseppe Arace, che ha provato il titolo per circa sette ore.

Sapevate che Sonic Frontiers è entrato in fase Gold e non verrà più rinviato?