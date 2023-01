Sonic Frontiers: tante altre sorprese nel 2023, assicura Takashi Iizuka

Mentre Sonic Frontiers riceve la sua demo giocabile su Nintendo Switch, Takashi Iizuka, capo del Sonic Team, è tornato di recente a stuzzicare i fan, assicurando che il 2023 porterà tante nuove sorprese dedicate al velocissimo riccio blu.

L'argomento è stato sviscerato nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Famitsu, occasione in cui Iizuka ha dichiarato che i piani del 2023 per Sonic andranno ben oltre i DLC già annunciati. Vi riportiamo di seguito le sue parole:

"Il 2022 è stato l'anno più importante nella storia di Sonic, con l'uscita del nuovo film, dei nuovi titoli Sonic Origins e Sonic Frontiers e della serie animata su Netflix".

"I fan possono aspettarsi tante novità nel corso del 2023. Abbiamo già annunciato contenuti aggiuntivi per Sonic Frontiers, ma abbiamo in serbo anche molto altro".

Al momento non ci è dato sapere a cosa si riferisca il buon Iizuka. Ma è indubbio che gli sviluppatori stanno lavorando senza sosta per soddisfare le richieste e le aspettative dei fan. Non a caso, il director del gioco ha rivelato su Twitter che il team potrebbe apportare delle modifiche ai boss di Sonic Frontiers su consiglio dei giocatori.

In chiusura, vi ricordiamo che Sonic Frontiers è un titolo di avventura open world disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch e PC.