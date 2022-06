Sonic Frontiers ci ha convinto? Qualche dubbio sull'Open World...

Come avrete già letto sulle nostre pagine, il nostro Giuseppe Arace è volato a Los Angeles per provare alcuni titoli in occasione dei Play Days, evento organizzato da Geoff Keighley in concomitanza con il Summer Game Fest. Tra i giochi in prova all'evento c'era anche Sonic Frontiers, la nuova avventura dedicata al porcospino blu.

Dall'anteprima di Sonic Frontiers disponibile sulle pagine di Everyeye.it emerge più di qualche perplessità sulla produzione SEGA. La nuova iterazione della serie prova ad intraprendere la strada dell'open world senza però il supporto di un buon impianto tecnico/artistico e idee di gameplay all'altezza, problemi per i quali il gioco non convince del tutto. In attesa di scoprire se il team di sviluppo, forte dei feedback della stampa che ha potuto toccare con mano il gioco in questi giorni, deciderà o meno di smussare i difetti in vista dell'uscita, vi ricordiamo che Sonic Frontiers è previsto entro la fine del 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Per saperne di più sul gioco, non dimenticate di dare uno sguardo anche al video speciale che trovate sul canale YouTube di Everyeye, il quale ospita anche i filmati dedicati ai principali giochi di questa Summer of Games.