Sonic Frontiers traccerà la rotta per i prossimi 10 anni del porcospino blu

Il nuovo Sonic Frontiers non ci ha fatto esattamente una buona impressione, ma SEGA sta dimostrando di credere moltissimo nel suo nuovo open world.

È innegabile che lo studio di sviluppo giapponese stia cercando di portare una ventata d'aria fresca in un franchise che ne ha un gran bisogno. Spazio dunque alle nuove Zone Aperte e ad un gameplay ad ampio respiro, libero dai vincoli di un game design in due dimensioni. Frontiers ha ancora tutto da dimostrare, ma SEGA e Sonic Team sembrano estremamente sicure della strada che hanno intrapreso. Stando a quanto dichiarato da Takashi Iizula nel corso di una recente intervista concessa a Venture Beat, Sonic Frontiers rappresenta il primo mattone di un progetto dalla durata decennale.

"Abbiamo dovuto pensare a dove portare Sonic nei prossimi 10 anni. Di che tipo di gameplay abbiamo bisogno per entusiasmare i giocatori in futuro? Sonic Frontiers risponde a questa domanda e rappresenta il primo passo per i prossimi 10 anni. Spero che i fan credano in noi e che apprezzino ciò che gli stiamo mostrando. Non vediamo l'ora che possano giocarci e capire realmente di cosa si tratta".

Sonic Frontiers verrà pubblicato a Natale 2022 su PlayStation, Xbox, Switch e PC, e SEGA non ha alcuna intenzione di rinviarlo. Cosa ve ne pare della nuova strada intrapresa dal porcospino blu?