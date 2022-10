Sonic Frontiers, trapela per errore il nuovo trailer: che cosa mostra?

SEGA sta pubblicizzando in maniera sempre più intensa il suo Sonic Frontiers, ormai sempre più vicino all'uscita su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox fissata al prossimo 8 novembre.

Che tratti di rivelare DLC gratis (come i contenuti di Monster Hunter in arrivo in Sonic Frontiers) o di mostrare nuovi trailer e video-gameplay, il colosso nipponico spinge sempre più forte sulla nuova avventura del porcospino blu, pronto a vivere un lungo viaggio attraverso le inedite "open zones" ideate dal Sonic Team. SEGA aveva in programma anche la pubblicazione di un ulteriore filmato inedito per il gioco che, tuttavia, sembra essere andato online in anticipo rispetto ai tempi previsti.

L'azienda ha dunque prontamente rimosso in via momentanea il materiale pubblicato prematuramente, che in ogni caso è stato subito scaricato da alcuni utenti che hanno avuto il tempo di vederlo, per caricarlo così a loro volta online. Insomma, su Youtube c'è un nuovo trailer di Sonic Frontiers, stavolta tutto incentrato sul sistema di combattimento. La novità maggiore è rappresentata da un albero delle abilità, che compare per la prima volta in un gioco principale della serie, con Sonic che potrà imparare diversi nuovi poteri lungo il cammino. In questo modo l'iconico protagonista sarà in grado di affrontare ogni nemico che proverà ad ostacolarlo, compresi quelli più grossi.

In attesa che SEGA lo pubblichi in maniera ufficiale, ricordiamo infine che la colonna sonora di Sonic Frontiers sarà enorme ed offrirà ai fan ben 150 brani differenti.