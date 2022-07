Sonic Frontiers uscirà un giorno prima di God of War Ragnarok? Spunta un indizio

Sappiamo che Sonic Frontiers arriverà indicativamente durante la stagione natalizia di quest'anno, tuttavia l'action-platformer 3D open world non ha ancora ricevuto una data di lancio definitiva. Un possibile indizio giunge da SteamDB, dove è stata aggiunta una data ben precisa.

Come potete osservare tramite il post reddit che vi abbiamo riportato in calce, la scheda SteamDB di Sonic Frontiers si è recentemente aggiornata per segnalare che il titolo sarà disponibile a partire dall'8 novembre, e quindi un giorno prima di un titolo attesissimo come God of War Ragnarok.

Si tratta di un dettaglio che molti utenti non hanno mancato di sottolineare e che potrebbe giocare un ruolo cruciale nell'accoglienza che il titolo riceverà al debutto. Nella stessa presunta data di lancio di Sonic Frontiers, oltretutto, verrà pubblicato anche Skull & Bones di Ubisoft, dunque potrebbe trasformarsi in una finestra temporale davvero affollata. Il rischio è che God of War Ragnarok, essendo di gran lunga il titolo più atteso tra i tre, potrebbe fagocitare le vendite degli altri giochi, almeno per quanto riguarda gli utenti che acquistano su PlayStation.

La data di Sonic Frontiers, in ogni caso, non è ancora stata comunicata da SEGA, dunque vi raccomandiamo di prendere quanto riportato con le dovute cautele nell'attesa di aggiornamenti da parte del publisher nipponico.

Takashi Iizuka ha dichiarato di avere già le idee chiare sul futuro della serie dopo Sonic Frontiers.