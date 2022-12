Sonic Frontiers ha venduto 2.5 milioni di copie con la concorrenza di Pokemon e God of War

Le recensioni della stampa occidentali non hanno del tutto premiato Sonic Frontiers, il gioco è stato al contrario accolto molto bene dalla critica in Giappone e Asia e anche il pubblico ha sostenuto vigorosamente il ritorno del riccio blu sul mercato.

Sonic Frontiers ha infranto i record di vendita della serie e ad oggi ha venduto 2.5 milioni di copie in tutto il mondo, riscuotendo dunque un buon successo nonostante l'agguerrita concorrenza, Sonic Frontiers è uscito in contemporanea con God of War Ragnarok e pochi giorni prima di Pokemon Scarlatto e Violetto, giochi appartenenti a generi diversi ma che hanno monopolizzato il mercato nel mese più caldo dell'anno per quanto riguarda le vendite dei videogiochi.

SEGA si è detta soddisfatta di questi risultati ed ha ribadito che continuerà a supportare Sonic Frontiers con nuovi contenuti gratis, il primo dei quali sarà il costume Sonic Holiday Cheer in arrivo il 21 dicembre. La compagnia continuerà inoltre a investire sul franchise Sonic per proporre nuove esperienza ai consumatori, tra cui la serie animata Sonic Prime su Netflix, il nuovo film della serie Sonic The Hedgehog e ovviamente nuovi videogiochi.

Sonic Frontiers ha ridefinito i canoni del franchise e la mascotte SEGA (nata nel lontano 1991) è pronta per correre verso nuovi orizzonti.