Sonic Frontiers ha venduto più del previsto, ma SEGA pensa anche a remake e reboot

Nonostante l'accoglienza della critica non sia stata propriamente entusiastica, Sonic Frontiers s'è comportato dignitosamente sul mercato superando la considerevole cifra di 3,5 milioni di copie vendute dopo appena sei mesi di commercializzazione.

Nell'ambito di un'intervista concessa a Famitsu, il Presidente e COO di SEGA Corporation Yukio Sugino ha riflettuto sulle performance del riccio blu e tracciato la rotta per il futuro. L'esecutivo ha innanzitutto ammesso che le vendite di Sonic Frontiers si sono rivelate al di sopra delle aspettative della stessa SEGA, per poi dirsi soddisfatto anche degli ottimi risultati che il riccio blu sta conseguendo al cinema, visto che Sonic the Hedgehog 2 ha superato i 400 milioni di dollari di incasso a livello globale.

Nonostante il "nuovo" stia andando così forte, in ogni caso, SEGA non intende smettere di guardare al passato. Sugino ha ammesso che per quanto concerne Sonic la compagnia giapponese sta prendendo in considerazione la possibilità di realizzare remake e reboot da affiancare ai giochi inediti. "Ovviamente dobbiamo fare cose nuove, ma non abbiamo intenzione di sviluppare giochi nuovi e reboot per ogni IP. Con la mentalità 'questo è il miglior modo di fare le cose per questa specifica IP', abbiamo scelto di prendere delle decisioni specifiche per ogni IP. Sonic è l'IP più iconica di SEGA, quindi in questo caso stiamo considerando reboot e remake assieme a nuovi capitoli".

Con la sua prossima avventura, Sonic Superstars, il riccio blu guarderà alle sue origini riportando in auge le meccaniche in due dimensioni che ne hanno decretato il successo senza disdegnare un pizzico di modernità. Il lancio di questo nuovo gioco è previsto nel corso dell'autunno su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store