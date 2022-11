Sonic Frontiers: la versione Switch non sarà diversa dalle altre, assicura il producer

Mentre il trailer Showdown di Sonic Frontiers ci ha permesso di dare un ulteriore sguardo alle vaste ambientazioni del Nuovo Regno, il producer Takashi Iizuka ha voluto rassicurare i fan in merito alla qualità della versione Switch di questa produzione.

Il capo del Sonic Team, durante una recente intervista concessa a Gamereactor, ha infatti confermato che la versione portatile del titolo dedicato al riccio blu offrirà la medesima esperienza di tutte le altre piattaforme, compresi PC di alta fascia, grazie anche all'impiego del motore Hedgehog Engine, che è stato perfezionato nel tempo per facilitare lo sviluppo di progetti multipiattaforma.

Di seguito le dichiarazioni di Iizuka:

"I nostri artisti hanno realizzato un buon numero di contenuti di altissimo livello, e se avete un PC di alta fascia, è fantastico. Ma vogliamo anche assicurarci che chi gioca su Nintendo Switch abbia la stessa esperienza. In questo caso non utilizzeremo necessariamente gli stessi asset di alto livello, anche perché l'Hedgehog Engine è in grado di adattarli in maniera tale da rendere la resa visiva su Switch molto simile a quella dei dispositivi più performanti".



Purtroppo, come successo anche con Bayonetta 3 e God Of War Ragnarok, anche Sonic Frontiers è stato vittima dei leak. A causa della rottura del day one in alcuni paesi, diversi utenti hanno potuto provare anticipatamente il gioco, condividendo materiale spoiler su forum e piattaforme di streaming come Twitch.

In attesa dell'uscita ufficiale, prevista per l'8 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, vi consigliamo quindi la massima cautela durante la navigazione.