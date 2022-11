Anche Sonic Frontiers vittima di spoiler: filmati di gioco inondano la rete

Ci risiamo: dopo aver visto il prologo di Bayonetta 3 finito in rete prima del tempo, così come alcune immagini spoiler su God of War Ragnarok anch'esse diffuse prematuramente, tocca adesso anche al porcospino blu di casa SEGA finire nella morsa degli spoiler anticipati.

Ufficialmente previsto su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox per l'8 novembre 2022, diversi utenti stanno già giocando Sonic Frontiers con tanto di stream piuttosto corposi mandati in onda su Twitch. Molti dei video sono stati poi diffusi su alcuni dei forum più popolari come ResetEra, con SEGA che si è quindi velocemente mobilitata per bloccare la maggior parte dei filmati apparsi online. Tuttavia, con il day one del gioco rotto in anticipo, il rischio è che molti fan di Sonic in attesa della nuova avventura possano incappare in anticipazioni non volute.

Se quindi siete interessati all'opera, vi raccomandiamo di fare attenzione mentre girovagare su Internet in modo così da non avere anticipazioni sui contenuti, la storia, gli scenari e le boss fight di Sonic Frontiers. Anche Tomoya Ohtani, sound director di Sonic Frontiers, ha preso parola su Twitter per chiedere a chi è già in possesso del gioco di non divulgare in rete i brani ancora mai rivelati in precedenza da SEGA, in modo così che nessuno si rovini l'avventura anche in termini di audio.

Quello di Sonic Frontiers non è comunque il primo caso e di certo non sarà nemmeno l'ultimo, considerato come ormai sia prassi fin troppo comune di vedere su forum e social anticipazioni più o meno corpose sui prodotti finali più attesi dagli appassionati.