Sonic Heroes Remake in sviluppo e in Unreal Engine 5? L'insider Midori ne è sicura

Sembra che Sonic si stia preparando a tornare nel prossimo futuro attraverso molteplici progetti: sappiamo già con certezza che Sonic x Shadow Generations è in arrivo nell'autunno 2024, ma SEGA potrebbe avere in cantiere anche il ritorno di una vecchia apprezzata avventura del porcospino blu.

Sembra infatti che un remake di Sonic Heroes, Platform pubblicato originariamente tra il 2003 e il 2004 in tutto il mondo, sia attualmente in sviluppo e realizzato attraverso l'Unreal Engine 5. L'informazione è partita da Necro Felipe, giornalista e caporedattore della testata brasiliana Universo Nintendo, ma è stata confermata anche da Midori, nota insider che in precedenza ha correttamente anticipato numerose indiscrezioni sui giochi SEGA e Atlus poi rivelatesi veritiere. Midori è sicura che Sonic Heroes Remake sia attualmente in lavorazione, aggiungendo inoltre che al momento non ci sono invece piani per un rifacimento in chiave moderna dei titoli della serie Sonic Adventure.

Sarebbe corretta anche l'indiscrezione sull'impiego dell'Unreal Engine 5 per lo sviluppo di Sonic Heroes Remake: Midori che spiega che SEGA è propensa ad impiegare motori grafici diversi da quelli creati internamente in modo così che i suoi sviluppatori aumentino le proprie conoscenze ed esperienze. A parte questi dettagli, però, non ci sono attualmente indiscrezioni su quando Sonic Heroes Remake dovrebbe divenire realtà, in attesa inoltre di conferme ufficiali sull'esistenza del progetto da parte di SEGA.

Negli scorsi giorni è inoltre emerso in rete un video leak di Sonic Toys Party, altro progetto incentrato su Sonic ancora non mostrato ufficialmente dalla casa nipponica.

