Sonic Mania 2 potrebbe essere stato cancellato a causa di una lite

Se siete tra i fan del porcospino blu in attesa del sequel di Sonic Mania, sappiate che abbiamo delle pessime notizie per voi. Stando alle parole di un insider, infatti, SEGA avrebbe escluso ogni possibilità di vedere in futuro Sonic Mania 2.

L'insider di nome Zippo ha infatti caricato un video sul suo canale YouTube nel quale fa riferimento ad una delicata questione che riguarda l'azienda giapponese ed Evening Star Studios, la software house che si è occupata del primo capitolo di quella che tutti speravano diventasse una serie. Sebbene l'insider non sia entrato nello specifico, sembrerebbe che alla base del problema vi sia una lite tra gli esponenti di SEGA of America e il team di Sonic Mania. Stando a quanto dichiarato dall'insider, sin dal debutto del primo Sonic Mania i piani erano quelli di sviluppare anche un sequel, i cui lavori sono stati interrotti dalla diatriba tra SEGA ed Evening Star Studios che ha portato alla rottura definitiva tra le due parti. Per quanto non vi siano conferme ufficiali sulla faccenda, il recente annuncio di un platform 3D basato su una proprietà intellettuale inedita da parte del team di sviluppo potrebbe essere un evidente indizio che quanto raccontato da Zippo sia vero.

In attesa di saperne di più sul futuro della serie, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore sta circolando un rumor secondo il quale il prossimo Sonic avrà meccaniche di gioco simili a The Legend of Zelda Breath of the Wild.