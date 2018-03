Sonic Mania Adventures: disponibile online il primo episodio della serie animata

Come promesso, nella serata di ieriha pubblicato il primo episodio della serie animata di Sonic Mania Adventures

Sonic è appena tornato ad Angel Island dopo gli avvenimenti raccontati in Sonic Mania e Sonic Adventures, ma la sua attenzione viene subito attirata dall'apparizione di numerose buche nel terreno e dal solito Mr. Eggman, intento a catturare gli animali. Si tratta del primo di 5 episodi previsti, scritto e diretto dal responsabile dell'apprezzato filmato d'apertura di Sonic Mania, Tyson Hesse. Potete ammirarlo nel player in apertura di notizia, buona visione!

Questa piccola serie animata venne annunciata nel corso del panel Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog Panel, in occasione del quale venne svelata anche una collaborazione con Puma per la realizzazione di un paio di sneakers a tema, una serie a fumetti e soprattutto Sonic Mania Plus, l'edizione fisica definitiva del riuscito titolo 2D dedicato al porcospino blu uscito lo scorso anno. Questa nuova versione del platform verrà venduta a 29,99 euro e includerà una copertina olografica, una custodia reversibile in stile Sega Genesis o Mega Drive (a seconda delle regioni) e un artbook di Sonic Mania di 32 pagine.