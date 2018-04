Sonic Mania Adventures: disponibile il secondo cortometraggio animato

Il Porcospino Blu è tornato oggi con il secondo dei cinque capitoli della serie SEGA, Sonic Mania Adventures. I fan possono guardare il secondo episodio, Sonic Mania Adventures: Part 2 - Sonic and Tails nel video allegato a questa notizia.

Nel nuovo capitolo, Sonic si unisce al vecchio amico Miles "Tails" Prower, quando un improvviso tremore colpisce la spiaggia! Mentre alcuni misteri vengono risolti e altri nuovi hanno inizio, Sonic imparerà che per avere successo, a volte, tutto ciò che serve è l’aiuto di un amico. Resta sintonizzato per vedere come si svolge l’entusiasmante storia!

Nel caso ti fossi perso il capitolo precedente, puoi sempre recuperare la Parte 1 e vedere cosa succede quando Sonic torna ad Angel Island in seguito agli eventi di Sonic Mania e Sonic Forces. Con episodi tratti dall'universo di Sonic Mania, la serie episodica è scritta e diretta da Tyson Hesse, famoso per aver creato l'animazione di apertura di Sonic Mania che ha raggiunto oltre 15 milioni di visualizzazioni a livello globale su YouTube.

Inoltre, non perderti il primo trailer dell’acclamato Sonic Mania Plus pubblicato la scorsa settimana! L’edizione definitiva del platform acclamato dalla critica, Sonic Mania, verrà pubblicata il 17 luglio 2018.