Sonic Mania Adventures: il terzo cortometraggio animato è ora disponibile

Sonic ed i suoi amici ritornano ad Angel Island per il terzo di cinque capitoli della miniserie animata di SEGA, Sonic Mania Adventures. I fan possono sintonizzarsi per guardare l’ultimo episodio, Sonic Mania Adventures: Part 3 - Sonic & Knuckles.

L'episodio di oggi segue Knuckles mentre cerca di proteggere il Master Emerald ad Angel Island. Da quando il Dr. Eggman e Sonic sono apparsi per la prima volta sull'isola, sono iniziati i guai. Temendo il peggio, Knuckles ha costantemente sorvegliato lo smeraldo per assicurarsi che nessuno - robot o porcospino - ci mettesse le mani sopra. Proprio quando Knuckles pensa di essere al sicuro, una figura misteriosa appare nell'ombra. Scopri chi è nella terza puntata di Sonic Mania Adventures!

Non hai mai visto la serie? Guarda la Parte 1 e la Parte 2 di Sonic Mania Adventures per essere al corrente di tutto ciò che è accaduto da quando Sonic è tornato ad Angel Island in seguito agli eventi di Sonic Mania e Sonic Forces.

Con elementi della storia tratti dall'universo di Sonic Mania, la serie episodica è scritta e diretta da Tyson Hesse, noto per aver creato l'animazione di apertura di Sonic Mania che ha raccolto oltre 15 milioni di visualizzazioni a livello globale su YouTube. Inoltre, non perdere il primo trailer già rivelato per l'acclamato Sonic Mania Plus! La versione definitiva dell'apprezzatissimo platform Sonic Mania uscirà il 17 luglio 2018.