Sonic Mania Plus annunciato per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Come promesso nelle scorse ore,ha annunciato delle novità per il franchise di. Il publisher, in occasione dell'evento SXSW, ha confermato l'arrivo diper PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Si tratta di una riedizione dell'omonimo titolo pubblicato ad agosto, ed accolto dal calore della critica e dalla fanbase. Questa versione Plus del platformer comprenderà una copertina olografica, una custodia reversibile in stile Sega Genesis o Mega Drive a seconda delle regioni, ed un artbook di Sonic Mania di 32 pagine. Il prezzo del gioco sarà di 29,99 euro.

Sonic Mania Plus includerà due nuovi personaggi giocabili (Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel), la modalità inedita "Encore", ed una versione estesa della modalità "Competition" a quattro giocatori. Gli utenti già in possesso di Sonic Mania riceveranno i nuovi contenuti tramite un aggiornamento gratuito.

Sonic Mania Plus uscirà durante quest'estate su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. I pre-order del gioco saranno aperti lunedì 19 marzo.