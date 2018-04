Sonic Mania Plus arriva nei negozi a luglio, disponibile un nuovo trailer

Sega ha annunciato che Sonic Mania Plus, l’acclamatissima versione del platform Sonic Mania, sarà disponibile il 17 Luglio, 2018 in Nord America ed in Europa. I fan possono effettuare subito il pre-order per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per festeggiare la notizia, Sega ha pubblicato un nuovissimo trailer ricco d’azione con le animazioni di Tyson Hesse, che potete ammirare in cima a questa notizia.

Sonic Mania Plus celebra uno dei migliori platform del 2017, Sonic Mania, introducendo due nuovi personaggi giocabili dei precedenti titoli Sonic, Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel e una modalità Encore che fornirà un nuovo look alle zone più conosciute con nuove sfide e nuovi layout. Le modalità Competition e Time Attack riceveranno un aggiornamento che consentirà di competere fino a quattro giocatori e sfide fantasma per le prove a tempo. Tutto questo sarà contenuto in una nuovissima edizione fisica che includerà un artbook da collezione di 32 pagine, una copertina reversibile SEGA Mega Drive e un packaging olografico.

Tutti coloro i quali possiedono la versione digitale di Sonic Mania su console e PC, potranno acquistare l’Encore DLC pack separatamente il 17 Luglio 2018 per fare l’upgrade a Sonic Mania Plus.