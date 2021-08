Sonic Mania Plus in super offerta per PS4, include anche un artbook di 32 pagine

Sonic Mania Plus è in super offerta quest'oggi su Amazon in versione PlayStation 4, giocabile ovviamente anche su PlayStation 5. Questa ri-edizione del gioco è infatti acquistabile a soli 16,78 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre.

Se non siete a conoscenza delle modifiche rispetto alla versione originaria di Sonic Mania, vi rimandiamo al nostro articolo dove evidenziamo nel dettaglio tutte le differenze tra le due edizioni uscite.

L'edizione in promozione è una vera chicca per i nostalgici dei primi capitoli di Sonic e per gli amanti dei retrogames, all'interno della confezione troveremo infatti:

il gioco in versione fisica

un artbook da collezione di 32 pagine

una cover di SEGA Mega Drive reversibile

un packaging olografico

Questa particolare edizione del gioco è acquistabile anche per Nintendo Switch al prezzo di 33,90 euro o per Xbox One al prezzo di listino di 39,99 euro. A tutte le promozioni/preordini che segnaliamo, possono essere applicate delle promozioni di Amazon per risparmiare ulteriormente, tra queste vi ricordiamo che è ancora attivo il buono sconto di 6 euro ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro a questo link e 5 euro selezionando come metodo di spedizione un punto di ritiro, clicca qui per verificare se la promozione è attivabile dal tuo account.