Sonic Mania si aggiorna con un nuovo boss, animazioni inedite e altre novità

In attesa di Sonic Mania Plus, SEGA ha pubblicato un nuovo update di Sonic Mania che aggiunge nuovi contenuti a questo coloratissimo platform. L'update è ora disponibile su PS4, a breve in arrivo anche su Switch, PC e Xbox One.

L'aggiornamento introduce gli effetti di transizione tra un livello e l'altro come nei precedenti episodi 2D di Sonic, nuove animazioni, la possibilità di saltare le sequenze filmate, menu rinnovati, rimozione del tempo limite, un nuovo boss e migliorie nello scontro con Metal Sonic.

La prossima estate, SEGA pubblicherà Sonic Mania Plus, riedizione che includerà due nuovi personaggi giocabili (Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel), la modalitàEncore e una nuova versione della modalità Competition per quattro giocatori. Sonic Mania Plus arriverà su PS4, Xbox One, PC e Switch, i possessori del gioco originale riceveranno i nuovi contenuti tramite aggiornamento gratuito.