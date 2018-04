Sonic Mania ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo

Sul nuovo numero di Famitsu è stato confermato che Sonic Mania Plus arriverà anche in Giappone, a margine dell'annuncio viene inoltre rivelato che l'edizione standard del gioco, uscito lo scorso mese di agosto, ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo.

Il dato include sia i download digitali che le vendite retail, per SEGA si tratta indubbiamente di un bel successo, considerando il budget non elevatissimo impiegato per la produzione. Sonic Mania Plus è una riedizione in formato fisico che include artbook di 32 pagine, modalità Encore, una rinnovata modalità Competizione per quattro giocatori e i personaggi di Mighty The Armadillo e Ray The Flying Squirrel, il tutto racchiuso in una confezione con cover reversibile in stile Mega Drive.

Il lancio di Sonic Mania Plus è previsto per l'estate su Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC, la data di uscita esatta non è ancpra stata resa nota.