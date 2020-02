Sonic nextgen: l'Art Director di God of War reimmagina i personaggi su PS5 e Xbox Series X

Dopo aver ricreato i personaggi di Super Smash Bros Ultimate e di tanti altri videogiochi, Rafael Grassetti colpisce ancora: l'Art Director di God of War approfitta del lancio del film di Sonic per reimmaginare il porcospino blu in salsa nextgen.

L'affermato artista brasiliano a capo del team di designer di Sony Santa Monica che ha contribuito a dare forma all'universo fantasy di God of War fa così sfoggio delle sue incredibili capacità per condividere la sua visione nextgen di Sonic e, ovviamente, per fare gli auguri agli autori dell'ultimo film di Sonic The Hedgehog.

Dietro all'esperimento di Raf Grassetti c'è perciò la volontà di aprire una finestra sul futuro di questa iconica saga platform, soprattutto nel caso in cui gli sviluppatori di SEGA decidessero di sfruttare il ritorno di popolarità della serie garantito dall'ultima pellicola hollywoodiana di Sonic con Jim Carrey e la potenza computazionale dei sistemi nextgen per realizzare un gioco con personaggi e scenari ai limiti del fotorealismo.

Il terzetto di artwork realizzati da Grassetti ritrae Sonic, Tails e Knuckles, ciascuno dei quali vanta una cura per i dettagli e una caratterizzazione a dir poco maniacali che ben rappresentano il tenore qualitativo delle opere dell'Art Director di God of War. In passato, Grassetti si è cimentato anche con la reinterpretazione degli eroi di Star Fox in una serie di ritratti ultrarealistici.