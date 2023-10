Sonic non piace ai giapponesi: l'iconico personaggio sarebbe impopolare per un ex SEGA

Sonic si può considerare come uno dei personaggi più famosi ed amati del panorama videoludico. In 32 anni di Sonic l'iconico porcospino blu di SEGA è stato protagonista di svariate decine di giochi conquistando l'affetto dei fan di tutto il mondo. Ma a quanto pare non quello dei giapponesi.

Stando a Del Walker, in passato dipendente di SEGA e coinvolto nello sviluppo di due diversi titoli della serie, Sonic sarebbe molto impopolare in Giappone e non avrebbe mai fatto reale preso sul pubblico nipponico nel corso dei decenni. Walker ha espresso il suo pensiero commentando una foto che vede Phil Spencer e Sarah Bond di Xbox accanto a un artwork del celebre personaggio.

"Questa foto la trovo divertentissima perché, avendo lavorato in due diversi studi SEGA e su due diversi Sonic, posso dire che al pubblico giapponese non piace affatto il personaggio di Sonic. Chiunque è stato in Giappone avrà notato che in giro non si trovano immagini di Sonic. Anzi, molti giapponesi nemmeno capiscono perché sia così popolare in occidente", queste le parole di Walker sulla questione.

Il game designer ha poi aggiunto che "Sonic è un personaggio giapponese pensato per gli occidentali", altro motivo per cui non avrebbe mai avuto forte presa in patria. In ogni caso l'eroe blu si prepara a tornare con Sonic Superstars, disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox a partire dal 17 ottobre 2023. Il nostro provato di Sonic Superstars vi offre una panoramica più approfondita sulla sua nuova avventura.