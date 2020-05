Sonic, novità in arrivo: SEGA non vede l'ora di offrire nuovi dettagli

Dopo l'annuncio di un panel dedicato a Sonic previsto per aprile 2020, SEGA sembrava intenzionata a condividere nuove informazioni sul destino videoludico del porcospino blu.

Purtroppo, il persistere dell'emergenza globale legata alla pandemia di Coronavirus ha in seguito spinto la software house a prendere la decisione di posticipare l'evento, allo scopo di attendere un momento maggiormente propizio per la presentazione di maggiori dettagli sui propri piani in merito. Nonostante i continui ritardi, sembra in effetti che qualcosa stia bollendo in pentola per il futuro di Sonic. Lo ha infatti recentemente ribadito Ivo Gerscovich, Chief Brand Officer presso SEGA, nel corso di un'intervista concessa a Gaming Trend.

Nel corso del 2021 si celebrerà il trentesimo anniversario del franchise di Sonic, una ricorrenza decisamente di rilievo per la Compagnia. Interrogato sull'eventualità che qualche informazione inedita possa essere finalmente presentata nel corso dei prossimi mesi, Ivo Gerscovich ha offerto una risposta affermativa. "Sì! - ha esordito - Abbiamo alcune novità entusiasmanti che non vediamo l'ora di poter condividere. Ma dovrete restare sintonizzati per avere tutti i dettagli...". Purtroppo, il Chief Brand Officer non ha offerto ulteriori indizi in merito. Ci cosa sperate possa trattarsi, vi augurate che sia in arrivo l'annuncio di un nuovo gioco dedicato all'iconico porcospino SEGA?