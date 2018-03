Sonic: nuovi giochi, fumetti, serie animata 2D e collaborazione con Puma

La scorsa settimana al SXSW,ha ospitato ilrivelando nuovi titoli basati sull’amato franchise. Al panel hanno partecipato Takashi Iizuka, Aaron Webber, Austin Keys, Tyson Hesse e Jasmin Hernandez.

Uno degli annunci più importanti è stato quello riguardante Sonic Mania Plus, l’edizione retail definitiva dell’originale, acclamato dalla critica, titolo in digitale Sonic Mania che aggiunge al nostalgico stile artistico pixellato e al gameplay “classico” nuovi contenuti, racchiusi all’interno di un’ edizione fisica da collezione.

Sonic Mania Plus ti riproporrà una classica ed autentica esperienza targata Sonic. Per rendere Sonic Mania uno dei migliori platform del 2017, Sonic Mania Plus vedrà l’aggiunta di due nuovi personaggi giocabili provenienti dai vecchi giochi di Sonic, Mighty l’Armadillo e Ray lo Scoiattolo Volante, una nuova modalità Encore che aggiunge un nuovo look alle location già familiari sfidando giocatori nuovi e veterani allo stesso tempo. Questa nuova edizione fisica includerà inoltre un artbook da collezione di 32 pagine, una cover di SEGA Mega Drive reversibile e un packaging olografico. Sonic Mania Plus sarà disponibile quest’estate per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Sarà possibile prenotare l’edizione fisica presso i retailer, molto presto. Per tutti i giocatori che hanno già acquistato l’edizione digitale di Sonic Mania su console e PC, verrà reso disponibile un Encore DLC pack per accedere a tutti i nuovi contenuti, con ulteriori dettagli in arrivo prossimamente.

Durante il panel sono state rivelate ulteriori informazioni sui nuovi progetti riguardanti Sonic the Hedgehog:

Una nuova serie animata in 2D

Sonic Mania Adventures includerà elementi provenienti dall’universo di Sonic Mania e il primo episodio di una serie episodica vedrà il suo debutto sul canale Youtube di Sonic the Hedgehog entro il prossimo mese. La serie sarà animata da Tyson Hesse, noto per aver creato l’opening di Sonic Mania che ha registrato 15M+ di visite in tutto il mondo.

Nuovi fumetti IDW di Sonic the Hedgehog

La cover principale dell’attesissima serie a fumetti è stata mostrata per la prima volta attraverso degli artwork di Tyson Hesse.

Partnership con PUMA

SEGA ha annunciato una nuova eccitante collaborazione tra il brand sportivo e il franchise di Sonic the Hedgehog con una nuova scarpa in edizione limitata che unirà entrambi i brand.

A conclusione del panel, SEGA ha mostrato ai fan un nuovo video che anticipa l’uscita di un nuovo gioco di Sonic ancora in lavorazione, di cui trovate il trailer in calce alla notizia.