Sonic, offerta imperdibile: più di dieci giochi per PC a meno di 10 euro!

I festeggiamenti per il 30° anniversario di Sonic sono tutto fuorché conclusi! Da Humble Bundle arriva una nuova e imperdibile promozione per tutti coloro che vogliono rimpinguare la propria collezione di giochi per PC con protagonista il porcospino blu più veloce della Terra.

Il nuovo 30th Anniversary Bundle di Humble Bundle offre ben tredici articoli da riscattare su Steam con protagonista Sonic - di cui undici giochi e due DLC - a tutti coloro che offrono almeno 8,61 euro. Un cifra bassissima per un pacchetto il cui valore commerciale supera i 190 euro. Il bundle include:

Team Sonic Racing

Sonic Mania

Sonic Mania Encore DLC

Sonic Forces - Digital Bonus Edition

Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection

Sonic Generations Collection

Sonic Lost World

Sonic Adventure 2

Sonic Adventure 2: Battle Mode DLC

Sonic Adventure DX

Sonic and SEGA All-Stars Racing

Sonic The Hedgehog 4 Episode 1

Sonic The Hedgehog 4 Episode 2

Come probabilmente già saprete, Humble Bundle destina parte del suo ricavato agli enti di beneficenza, in questo caso specifico ad Oceana, un'organizzazione che si occupa della salvaguardia degli oceani. Voi, tra l'altro, siete liberi di offrire la somma che preferite. Con 8,61 euro o più riceverete tutti i giochi e i DLC, con 6,93 euro otterrete un bundle di dieci articoli mentre con 1 solo euro potrete riscattare sei articoli. Approfittate della promozione dirigendovi sul sito ufficiale di Humble Bundle.