Sonic Origins analizzato da Digital Foundry: bene ma non benissimo

Sonic Origins è disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, ma ha fatto discutere i fan per via della sua resa tecnica non sempre al top, come se SEGA non si fosse impegnata completamente a fondo con le riedizioni dei suoi grandi classici degli anni '90.

Negli scorsi giorni, tra l'altro, uno sviluppatore si è sfogato sullo sviluppo di Sonic Origins, parlando di crunch e problemi organizzativi che avrebbero avuto ripercussioni sulla resa finale del prodotto. Digital Foundry prova dunque a fare definitiva chiarezza sulle condizioni della raccolta, facendo la consueta, approfondita analisi tecnica in video su tutti i giochi presenti in Sonic Origins (che ricordiamo essere i primi tre giochi della serie più Sonic CD).

La testata elogia anzitutto il supporto ai 16:9 nativi, che comportano un campo visivo più ampio, 60fps stabili ed una fluidità superiore ai giochi originali. Il discorso si estende anche a Sonic 3 & Knuckles, realizzato per la prima volta in Retro Engine e descritto da Digital Foundry come un "porting robusto". Di contro, però, dall'analisi emergono criticità dovute all'utilizzo di filtri bilineari per far muovere le immagini su schermo: ciò comporta delle sbavature nella resa dei pixel, in particolare quelli alle estremità di personaggi ed elementi dello scenario, più imprecisi rispetto ai giochi originali e senza che l'opzione per l'anti-aliasing riesca a risolvere il problema. Al contrario, attivando quest'ultimo, le immagini appaiono ancora più sfocate.

Le maggiori criticità arrivano dalla versione Switch, che non va oltre i 30fps e si presenta sfocata di default, al contrario dei 60fps in 4K raggiunti su PS5 e Xbox Series X. In aggiunta, non mancano alcuni refusi nella track list, con i nomi dei brani talvolta scorretti e con uno suono stranamente tendente verso il basso, almeno nei tre Sonic The Hedgehog. Infine, Digital Foundry segnala la presenza di diversi bug in ciascun titolo.

In conclusione, secondo Digital Foundry si nota un lavoro ritenuto "poco rifinito" a causa delle varie sbavature tecniche emerse, tuttavia il fatto che ciascun titolo sia stato rielaborato per funzionare in Retro Engine rende i port della raccolta ugualmente interessanti. Manca un po' di cura in più che, sottolinea la testata, se Sonic Team si impegnerà a risolvere nel prossimo futuro potrebbero rendere la raccolta davvero meritevole a tutti gli effetti di essere considerata imperdibile.

In ogni caso non perdetevi la nostra recensione di Sonic Origins per avere un quadro perfettamente chiaro sulla raccolta e le sue potenzialità.