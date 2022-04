Sonic Origins anche in edizione fisica? I piani di SEGA sull'attesa raccolta

Sonic Origins sta catalizzato l'attenzione dei giocatori più nostalgici sin dal suo annuncio: la raccolta permetterà ai fan di rivivere le primissime avventure del porcospino blu a partire dal prossimo 23 giugno 2022, giorno in cui sarà disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

Il titolo includerà i primi tre capitoli di Sonic The Hedgehog, Sonic & Knuckles e Sonic CD, per questo motivo SEGA rimuoverà i vecchi giochi singoli di Sonic dagli store digitali e spingere così al massimo la nuova collection. Ma Sonic Origins arriverà solo in formato digitale o ci sono anche piani per un debutto in formato fisico per la gioia dei collezionisti? SEGA ha già dato una risposta al quesito, al momento non affermativa.

Katie Chrzanowski, social media manager di SEGA of America, è intervenuta sulla questione durante un livestream sul canale Youtube ufficiale di Sonic, confermando che "non ci sono piani al momento per una versione fisica". Non è tuttavia da escludere a priori la possibilità che la compagnia giapponese ne realizzi una in futuro: "Ho visto tantissimi commenti che la chiedevano, dunque al team è stato fatto presente che c'è richiesta per un'edizione retail", aggiunge Chrzanowski.

In ogni caso per il debutto il prossimo giugno sarà disponibile unicamente il formato digitale, in attesa di eventuali novità. A tal proposito il trailer di Sonic Origins svela i contenuti della Digital Deluxe Edition, che offrirà tra le altre cose missioni aggiuntive e brani musicali disponibili sin da subito.