Sonic Origins: una nuova raccolta in arrivo, tre giochi del porcospino su PlayStation Now

In occasione dell'evento Sonic Central trasmesso per festeggiare il trentesimo anniversario della sua mascotte, SEGA ha annunciato Sonic Origins, una raccolta che includerà vari giochi usciti sul glorioso Mega Drive.

In particolare la collection include Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic The Hedgehog 3 & Knuckles e Sonic CD, presentandosi come una sorta di "Sonic Jam" per console di attuale e vecchia generazione. Le sorprese non finiscono qui perchè SEGA ha annunciato che tre giochi di Sonic debutteranno su PlayStation Now e Amazon Luna (servizio non disponibile in Italia), si tratta di Sonic Mania, Team Sonic Racing e Sonic Forces.

Altre novità sono legate all'annuncio del nuovo gioco di Sonic per il 2022 e l'arrivo di Sonic Colors Ultimate, riedizione dell'omonimo platform riproposto con contenuti extra legati al film Sonic The Hedgehog 2. SEGA non dimentica la sua celebre mascotte, Sonic festeggia trent'anni il 23 giugno 2021 e sebbene non ci siano giochi in arrivo a breve, tra l'autunno e il prossimo anno il personaggio tornerà in grande spolvero sui nostri schermi con tante produzioni pensate per accontentare un pubblico sempre più vasto.

SEGA ha anche annunciato gadget, merchandising e collaborazioni con Sonic e altri giochi della compagnia come Lost Judgment e Two Point Hospital, solamente per citarne alcuni.