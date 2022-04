Sonic Origins, tra nuove modalità e contenuti inediti: dettagli dal PlayStation Store

Negli scorsi giorni la cover di Sonic Origins è apparsa sul PlayStation Store, oltre ad essere stata valutata dalla rating board coreana. Emergono ora ulteriori dettagli sulle caratteristiche di questa raccolta incentrata sul passato del porcospino blu di casa SEGA.

Stando alla descrizione del prodotto presente sul PS Store in Australia e Nuova Zelanda, dove il titolo sembra sia stato catalogato con largo anticipo, i titoli presenti nella collection godranno di filmati introduttivi e conclusivi del tutto inediti rispetto alle versioni originali, e saranno presenti due diverse modalità giocabili: la Classic e l'Anniversary. La modalità classica, come si intuisce dal nome, offrirà i vari giochi nelle loro risoluzioni originali ed avranno vite limitate proprio come all'epoca delle uscite originali; al contrario, l'Anniversay metterà a disposizione dei giocatori vite infinite oltre alla risoluzione widescreen.

Sonic Origins offrirà inoltre delle missioni che consentiranno ai giocatori di raccogliere monete da spendere nell'apposito Museo in-game, dove acquistare nuovi contenuti, sfide ed anche livelli extra. Oltre alla versione digitale, infine, la raccolta dovrebbe arrivare anche in edizione fisica, in quanto la descrizione sul PS Store parla della possibilità di effettuare l'upgrade da PS4 a PS5 tramite disco.

Ricordiamo che Sonic Origins dovrebbe contenere i primi tre capitoli di Sonic The Hedgehog, Sonic & Knuckles e Sonic CD, e sarà parte dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario dell'iconico eroe. Sempre a proposito di festeggiamenti per i 30 anni compiuti, Sonic Frontiers è atteso per il 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.