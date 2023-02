Sonic Origins Plus è in arrivo con nuovi giochi e altri contenuti?

La Game Rating and Administration Committee of Korea ha valutato Sonic Origins Plus, gioco non ancora annunciato da SEGA ma che potrebbe essere svelato nel corso del 2023. Di cosa si tratta? Presumibilmente di una riedizione di Sonic Origins, raccolta uscita la scorsa estate.Sonic Labyrinth

Sonic Origins è stato pubblicato il 23 giugno 2022 in occasione del trentaduesimo anniversario dal lancio del primo gioco della serie, il pacchetto include Sonic, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, per questa compilation SEGA potrebbe seguire una strada simile a quella di Sonic Mania, ripubblicato l'anno successivo al lancio come Sonic Mania Plus con nuovi contenuti.

E dunque, Sonic Origins Plus potrebbe includere altri giochi usciti su Mega Drive, Game Gear e Master System, pensiamo a Sonic Spinball ad esempio, oppure Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, o ancora Sonic 3D Blast. O ancora, magari le versioni 8-bit di Sonic e Sonic 2 oppure i giochi usciti solo su Game Gear come Sonic Labyrinth, Sonic The Hedgehog Triple Trouble o Tails Adventure.

Si tratta però solamente di una nostra supposizione e ad oggi SEGA non ha mai annunciato una raccolta denominata Sonic Origins Plus, quindi non sappiamo esattamente cosa si possa celare dietro a questo titolo svelato dall'ente coreano di classificazione.