Sonic Origins Plus esce il 23 giugno, includerà anche i giochi Game Gear?

Un post di ComicBook.com (ora rimosso) ha svelato l'uscita di Sonic Origins Plus, riedizione di Sonic Origins apparentemente in arrivo il prossimo 23 giugno (giorno del compleanno del riccio blu) con tanti nuovi contenuti, tra cui ben 12 giochi usciti originariamente su SEGA Game Gear.

Stando a quanto riportato, questa raccolta includerà tutti i contenuti di Sonic Origins (ovvero Sonic, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD) con l'aggiunta di Knuckles giocabile in Sonic CD e Amy giocabile in tutti i giochi della serie, inoltre saranno presenti i DLC già usciti, un artbook di 20 pagine, copertina reversibile con artwork esclusivo per la versione fisica e come detto 12 giochi di Sonic per Game Gear emulati nel museo.

La produzione di giochi di Sonic per Game Gear è stata incredibilmente vasta nei primi anni '90, tra i tanti titoli usciti sulla sfortunata console portatile SEGA con display a colori citiamo Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2, Sonic Chaos, Sonic Triple Trouble, Sonic Blast, Sonic Drift e Sonic Drift 2, Sonic the Hedgehog Spinball, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Tails Skypatrol e Tails Adventure, oltre a Sonic Labyrinth.

Al momento SEGA non ha ancora annunciato ufficialmente Sonic Origins Plus, non ci resta che attendere per saperne di più.