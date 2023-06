Sonic Origins Plus esce oggi, con tanti nuovi giochi del riccio blu

Oggi si festeggia il compleanno di Sonic e per l'occasione SEGA ha pubblicato Sonic Origins Plus, un bundle che include tutti i giochi presenti in Sonic Origins e una selezione di nuovi giochi usciti originariamente su Game Gear.

Sonic Origins Plus 12 giochi per Game Gear e Amy Rose come personaggio giocabile in Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD. Viene aggiunta anche la possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD, con una serie di nuovi percorsi progettati per le sue abilità.

La lista dei nuovi giochi Game Gear include Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Sonic Blast, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Drift Racing, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog (8-bit), Sonic the Hedgehog 2 (8-bit), Sonic Triple Trouble, Tails Adventure e Tails' Skypatrol.



Sonic Origins Plus include anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in precedenza per Sonic Origins, il Pacchetto Musiche classiche e il Pacchetto Divertimento premium. Il gioco completo è in vendita su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch al prezzo di 39,99 euro mentre l'aggiornamento con i soli nuovi contenuti è in vendita al prezzo di 9,99 euro.

Con questa raccolta, SEGA vuole festeggiare alla grande il trentaduesimo compleanno di Sonic, il primo gioco del riccio blu è uscito il 23 giugno del 1991 su Mega Drive.