Sonic Origins Plus: il trailer di annuncio svela i contenuti della nuova raccolta

I leak di Sonic Origins Plus trovano conferma nel video confezionato da SEGA per presentare ufficialmente la nuova edizione della raccolta che celebra le avventure dell'iconico riccio blu.

Il publisher e sviluppatore giapponese esorta quindi tutti gli appassionati di Sonic a compiere questo nuovo tuffo nella nostalgia con una collezione multigioco che racchiude i classici titoli di Sonic rimasterizzati digitalmente per le piattaforme di ultima generazione.

Il pacchetto Plus di Sonic Origins aggiunge anche tutti i 12 titoli di Sonic per Game Gear, la possibilità di giocare nei panni di Amy in Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3, Knuckles e Sonic CD, nonché l'opportunità di interpretare Knuckles in Sonic CD.

Il lancio di Sonic Origins Plus è previsto per il 23 giugno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo consigliato di 39,99 euro. Chi possiede già Sonic Origins può acquistare il pacchetto di espansione Plus al prezzo di 9,99 euro.

Il trailer confezionato da SEGA elenca tutte le aggiunte della nuova espansione della raccolta che ripercorre le leggendarie avventure di Sonic. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Sonic Origins.