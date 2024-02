Sonic Origins Plus in versione fisica in offerta su Amazon con un artbook

Sonic Origins è una raccolta di videogiochi del famoso porcospino blu uscita originariamente in formato digitale nel 2022 per tutte le console. Contiene i remaster dei primi quattro giochi della serie Sonic the Hedgehog di Sega: Sonic the Hedgehog (1991), Sonic the Hedgehog 2 (1992), Sonic CD (1993) e Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles (1994).

Ora su Amazon Italia la raccolta è in offerta in formato fisico, al prezzo di 26 euro per PS5 o 30 euro per Nintendo Switch, invece di un prezzo di listino di 39,99 euro, al momento le edizioni per PS4, Xbox One e Series X sono esaurite, di seguito i link alle promozioni:

La DayOne Edition in offerta su Amazon include:

• La raccolta in formato fisico

• 12 giochi per Game Gear emulati e accessibili dal Museo

• Possibilità di giocare nei panni di Amy in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 e Sonic CD

• Possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD

• Artbook di 20 pagine

• Copertina double face con nuove illustrazioni inedite

• Tutti i DLC di Sonic Origins rilasciati in precedenza

I giochi sono giocabili in due diverse modalità, in quella Classica con la risoluzione originale del gioco e vite limitate, oppure prova la nuova modalità Anniversario, con vite infinite e su schermo widescreen in HD.