Sonic Origins: risolti problemi con i salvataggi e altri bug

Non è un mistero che Sonic Origins sia afflitto da bug e problemi tecnici, SEGA ha chiesto scusa ed ha promesso l'arrivo di una patch correttiva, finalmente arrivata e ora disponibile per il download.

L'aggiornamento 1.04 di Sonic Origins corregge bug come l'IA di Tails, problemi sonori, problemi con il menu ed i controller e problemi con i salvataggi. Di seguito l'elenco completo delle migliorie apportate da questo aggiornamento:

Problemi di blocco del gioco

Problemi con l'IA di Tails

Bug sonori

Problemi di menu e controller

Riconoscimenti errati nel Museo

Problemi di salvataggio

Sonic Origins include Sonic, Sonic 2, Sonic CD e Sonic 3 & Knuckles, permettendo così di riscoprire le origini del riccio blu di SEGA, nato nel 1991 e diventato negli anni un vero e proprio personaggio della cultura pop, come dimostra anche il successo al botteghino dei film Sonic e Sonic 2.

Secondo un rumor, SEGA starebbe sviluppando un nuovo gioco 2D di Sonic, al momento però non ci sono conferme e l'unico altro progetto noto è Sonic Frontiers in uscita entro fine anno come parte dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario della mascotte della casa giapponese.

Avete già installato la patch 1.04 di Sonic Origins? Fateci sapere se avete riscontrato miglioramenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.