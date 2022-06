Sonic Origins trucchi: come ottenere monete infinite, Sound Test e sbloccare Super Sonic

Sonic Origins è disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, pronto a far rivivere agli appassionati le prime, iconiche avventure del porcospino blu viste negli anni '90 su SEGA Mega Drive e SEGA Mega CD.

E non si può parlare di vero revival dal passato senza una sana dose di trucchi e codici per i vari giochi presenti nella raccolta, proprio come ai vecchi tempi. Di seguito, ecco dei comodi cheat da immettere a seconda del gioco scelto:

Sonic The Hedgehog

Selezione stage e Sound Test - Nel menù principale, premete in ordine su, giù, sinistra, destra

- Nel menù principale, premete in ordine su, giù, sinistra, destra Modalità Debug - Nel Sound Test, attivate in successione 01, 09, 09, 01, 00, 06, 02, 03

- Nel Sound Test, attivate in successione 01, 09, 09, 01, 00, 06, 02, 03 Giocare nei panni di Super Sonic - Nel Sound Test, attivate in successione 04, 01, 02, 06

Sonic The Hedgehog 2

Selezione stage e Sound Test - Nel menù principale, premete in ordine su, su, su, giù, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra

- Nel menù principale, premete in ordine su, su, su, giù, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra Modalità Debug - Nel Sound Test, attivate in successione 01, 09, 09, 02, 01, 01, 02, 04

- Nel Sound Test, attivate in successione 01, 09, 09, 02, 01, 01, 02, 04 Giocare nei panni di Super Sonic - Nel Sound Test, attivate in successione 04, 01, 02, 06

Sonic The Hedgehog 3

Selezione stage e Sound Test 1 - Dopo la comparsa del logo SEGA sullo schermo, e poco prima della schermata del titolo principale, premete su, su, giù, giù, su, su, su, su

- Dopo la comparsa del logo SEGA sullo schermo, e poco prima della schermata del titolo principale, premete su, su, giù, giù, su, su, su, su Selezione stage e Sound Test 2 - Nella schermata principale, premete su, su, giù, giù, su, su, su, su

- Nella schermata principale, premete su, su, giù, giù, su, su, su, su Modalità Debug - Nel Sound Test, attivate in successione 01, 09, 09, 04, 01, 00, 01, 08

- Nel Sound Test, attivate in successione 01, 09, 09, 04, 01, 00, 01, 08 Giocare nei panni di Super Sonic - Nel Sound Test, attivate in successione 04, 01, 02, 06

- Nel Sound Test, attivate in successione 04, 01, 02, 06 Giocare nei panni di Hyper Sonic - Nel Sound Test, attivare in successione per due volte 04, 01, 02, 06

Come funziona la modalità Debug

La Debug Mode permette di volare liberamente attraverso ogni livello e far comparire a proprio piacimento ogni tipo di oggetto senza alcun limite, creando un vero e proprio caos attraverso lo stage. Ecco i comandi base per utilizzare questa modalità:

Attivare/Disattivare il Debug : Premi B su Xbox/Switch, Cerchio su PlayStation

: Premi B su Xbox/Switch, Cerchio su PlayStation Lista Oggetti : Premi A su Xbox/Switch, X su PlayStation

: Premi A su Xbox/Switch, X su PlayStation Piazzare gli oggetti: Premi X su Xbox/Switch, Quadrato su PlayStation

Come ottenere monete infinite

Grazie alla modalità Debug è possibile far comparire all'infinito casse contenenti i preziosi Anelli d'oro, fino a portare il conto massimo a 999. Una volta fatto, completate il livello in corso per ricevere come ricompensa monete in enormi quantità da spendere poi nel negozio in-game per sbloccare artwork e musiche.

Per maggiori dettagli sulla raccolta firmata SEGA non perdetevi la nostra recensione di Sonic Origins. Dopo anni, inoltre, un mito attorno alla serie è stato finalmente sfatato: Michael Jackson ha composto parte delle musiche di Sonic 3, come confermato dallo stesso Yuji Naka, creatore della serie.