Sonic Origins: un tuffo nella nostalgia con il nuovo video gameplay della raccolta

Nella cornice mediatica del Rulicon 2022, i rappresentanti di SEGA hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Sonic Origins che ha dato modo a tutti gli appassionati del porcospino blu di ammirare le riedizioni dei grandi classici presenti in questa raccolta celebrativa per i trent'anni della saga.

Il nuovo filmato proposto dal publisher giapponese al pubblico dell'ultima edizione del Rulicon riprende l'interfaccia iniziale di Sonic Origins per poi pizzicare le corde della nostalgia dei fan con tante scene di gameplay tratte dai singoli titoli presenti in una raccolta che, comunque, non sarà avara di novità e sorprese.

Come testimoniato dall'ultimo trailer, le riedizioni di Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles vanteranno delle sfide inedite che permetteranno ai giocatori di raccogliere monete da "spendere" nei menù del titolo per sbloccare ulteriori contenuti. Non mancheranno poi le aggiunte apportate dalla Digital Deluxe, come l'accesso a brani musicali extra, sfondi inediti per la modalità Letterbox, l'Island Camera e delle animazioni supplementari per i personaggi.

La commercializzazione di Sonic Origins è prevista per il 23 giugno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.