Sonic Origins uscirà presto? La cover compare su PlayStation Store

Di Sonic Origins non sentiamo parlare da quasi un anno, da quando nel maggio 2021, SEGA ha annunciato questa nuova raccolta dedicata al porcospino blu come parte dei festeggiamenti per i 30 anni di Sonic, mascotte della compagnia nata nel 1991.

Sonic Origins, come si intuisce dal titolo, permetterà di ripercorrere le origini della serie, presentandosi come una sorta di edizione moderna di Sonic Jam, raccolta uscita su SEGA Saturn nel 1997. Sonic Origins includerà le versioni originali di Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic The Hedgehog 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD, permettendo così di rigiocare tutti gli episodi di Sonic usciti su Mega Drive e SEGA CD, ad esclusione degli spin-off come Sonic Spinball e Sonic 3D Blast.

La raccolta è stata valutata in Corea e su PlayStation Store è stata caricata la copertina di Sonic Origins, fattori che porterebbero a pensare ad una uscita imminente per questa collection che verrà pubblicata solamente in formato digitale su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Dopo un periodo di appannamento commerciale, Sonic sembra essere tornato in grande spolvero grazie anche al buon successo ottenuto da Sonic Il Film e Sonic 2 Il Film, pellicole che hanno rilanciato l'immagine del porcospino dopo la tiepida accoglienza riservata al progetto Sonic Boom, che includeva non solo videogiochi ma anche una serie TV che non ha riscosso il successo sperato.

SEGA si appresta a lanciare anche Sonic Frontiers, nuova avventura 3D del porcospino che secondo alcuni rumor arriverà alla fine del 2022, non c'è ancora una data di uscita precisa però.