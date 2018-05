Sonic: presto SEGA annuncerà un nuovo gioco dedicato al porcospino blu

Nella giornata di ieri è entrato ufficialmente in vigore il General Data Protection Regulation (GDPR), una vera e propria rivoluzione in materia di privacy che ha costretto tutte le aziende ad adattarsi alla nuova normativa.

In molti, come SEGA, ci hanno anche scherzato su con vignette o meme di vario genere. La casa giapponese ha pubblicato una simpatica immagine con protagonista Sonic. Il porcospino blu riceve un notifica sul suo dispositivo, che ormai conoscete molto bene anche voi: "Abbiamo aggiornato la nostra Politica sulla Privacy". Il messaggio, tuttavia, non finisce qui. In piccolo c'è scritto: "Come parte dell'impegno nella preparazione dell'annuncio del nostro nuovo gioco e della pubblicazione della terza parte di Sonic Mania Adventures questo mese".

SEGA ha quindi chiaramente dichiarato che presto annuncerà un nuovo gioco di Sonic, e che entro la fine di questo mese pubblicherà il terzo episodio della serie animata Sonic Mania Adventures. Di che gioco potrebbe trattarsi, secondo voi? Tutti puntano sul nuovo Sonic Racing, la cui esistenza è stata svelata con un teaser trailer misterioso che non ha rivelato nessun dettaglio al riguardo. Al momento, quindi, non possiamo far altro che continuare a pazientare.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Sonic Mania Plus, la nuova edizione dell'apprezzato platform uscito l'anno scorso, verrà pubblicato il 17 luglio (anche in edizione fisica). Includerà due nuovi personaggi e miglioramenti alle modalità Competition e Time Attack.