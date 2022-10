Sonic Prime: è stata annunciata ufficialmente la data d'uscita

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, era stata avvistata online l'immagine di una locandina digitale nella quale veniva mostrata la data d'uscita di Sonic Prime, di cui si pensava chepotesse arrivare su Netflix nel mese di dicembre. Oggi, però, è stata annunciata in via definitiva la data d'uscita di Sonic Prime.

Lo show in animazione 3D dedicato all'iconico porcospino blu e in arrivo su Netflix verrà rilasciato molto presto: Sonic Prime uscirà il 15 dicembre 2022, come annunciato nell'arco dell'ultima settimana in seguito ad alcune voci di corridoio che sono rimbalzate in rete e che sembravano molto plausibili. Quelle stesse voci, infatti, sono state confermate solo oggi con questo annuncio ufficiale, che va ad alimentare le speranze e le attese dei fan della prima ora attorno a questa produzione extra-ludica dedicata a Sonic ed ai suoi amici.

Lo show targato Netflix ha dalla sua una lunga serie di aspettative per i fan più accaniti, i quali potrebbero essere accontentati dall'uscita di un prodotto che promette di essere un'avventura frenetica e piacevole ha chi ha saputo apprezzare da sempre le avventure videoludiche - e non solo - di Sonic. La data, però, non è affatto casuale: Sonic Prime cercherà di cavalcare l'onda dell'entusiasmo che Sega spera si generi attorno al nuovo titolo di Sonic, Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers, titolo di cui sappiamo che è in arrivo per l'8 novembre 2022 e di cui è stata confermata la data del preload ed il peso per la versione PS4 e PS5, cercherà di scardinare quelle logiche che da sempre hanno attanagliato, nel bene e nel male, tutte le produzioni platforming bidimensionali e tridimensionali del porcospino blu. Il desiderio di Sega e del Sonic Team è quello di offrire un'esperienza innovativa per la saga, la quale verrà celebrata anche con l'arrivo di tanti contenuti post-lancio e di un prodotto d'animazione in 3D.

Lo show, ormai in dirittura d'arrivo, sarà composto da 24 episodi. Il viaggio adrenalinico di Sonic farà una breve sosta nel mondo dei videogiochi, ripartendo alla grande anche in direzione della piattaforma Netflix e giungendo su tutti gli schermi degli utenti abbonati al servizio di streaming di film e serie tv.