Sonic Prime: potrebbe arrivare su Netflix nel mese di dicembre

Sonic Prime, la serie 3D animata dedicata al simpatico e iconico porcospino blu del panorama videoludico, potrebbe arrivare molto presto nei lidi della piattaforma di streaming Netflix. Sappiamo, infatti, che questa arriverà "molto presto" nell'arco del 2022, il quale sta per giungere al suo culmine. Però, sembrerebbe che ci siano delle novità.

A quanto pare, infatti, nelle ultime ore è stata diffusa una locandina con su scritta la data d'uscita di Sonic Prime. Sulla base di quanto possiamo evincere dalla fonte della notizia, che trovate a piè di pagina, possiamo ritenere che la locandina sia quantomeno plausibile e, essendovi riportata la data del 15 dicembre come giorno di pubblicazione di Sonic Prime su Netflix, la serie animata porrebbe essere ormai alle porte.

Non a caso, però, la data potrebbe essere plausibile per l'arrivo di una produzione televisiva dedicata a Sonic: poco meno di un mese prima rispetto alla data del 15 dicembre, infatti, Sonic Frontiers giungerà sul mercato videoludico l'8 novembre 2022. L'arrivo di Sonic Frontiers sarebbe un ottimo pretesto per la pubblicazione della serie animata, che permetterebbe di generare molto interesse attorno alle due produzioni come abbiamo visto in tempi recenti con il boom di un milione di utenti attivi su Cyberpunk 2077 in seguito alla pubblicazione di Cyberpunk Edgerunners su Netflix.

L'arrivo di Sonic Prime su Netflix il 15 dicembre, però, potrebbe decretare un successo per la serie animata anche per la data di pubblicazione in sé, prossima alle vacanze natalizie che, per forza di cose, genererà automatica un interesse maggiore per le nuove avventure di Sonic. D'altronde, come abbiamo saputo sin dal suo annuncio ufficiale, sappiamo che la scelta di un nuovo cast e di una nuova ambientazione per l'avventura di Sonic ed i suoi compagni potrebbe rappresentare una vera novità per gli amanti della mascotte videoludica. Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Netflix potranno vedere un Sonic come mai visto prima d'ora, intento ancora una volta a salvare l''intero universo dalle azioni del malvagio Dr. Eggman, storica nemesi del nostro porcospino blu. Sonic Prime sarebbe quindi in dirittura d'arrivo, per la gioia di molti fan della prima ora di Sonic ma non solo. Intanto, però, la controparte videoludica Sonic Frontiers continua a mostrarsi con nuovi trailer e con l'annuncio di tanti contenuti in arrivo in seguito al lancio del gioco.