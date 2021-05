Sonic Rangers è il nome del nuovo gioco del porcospino blu?

SEGA ha annunciato un nuovo gioco di Sonic in arrivo nel 2022, senza svelare però un nome ufficiale per questo progetto. Riemerge ora un vecchio leak comparso su 4Chan a gennaio, inizialmente ignorato e ora ripreso da molti insider.

Il nuovo gioco del porcospino dovrebbe intitolarsi Sonic Rangers (o almeno, questo potrebbe essere il nome in codice), il leak parla di un gioco open world con elementi RPG in quella che sembra essere una produzione ispirata a The Legend of Zelda Breath of the Wild con enigmi da risolvere, fasi esplorative e sessioni platform più pure.

Sebbene il leak provenga da 4Chan e per questo sia giudicato inattendibile, analizzando i metadata del video di annuncio del nuovo Sonic sono stati effettivamente scoperti riferimenti al nome Sonic Rangers, aumentando la credibilità di quanto postato sulla celebre board.

Sonic Rangers è attualmente in sviluppo per tutte le principali piattaforme e arriverà nel corso del 2022, per quest'anno SEGA ha in programma una riedizione di Sonic Colors con contenuti extra tratti dal film Sonic 2, oltre alla collection Sonic Origins che che andrà a ripercorrere le origini della saga riproponendo la maggior parte dei giochi usciti su Mega Drive e Mega CD, con poche eccezioni come Sonic 3D Blast e Sonic Spinball.