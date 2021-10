Sonic Rangers ricorda Zelda Breath of the Wild? Nuovi rumor e presunti leak

Del nuovo gioco di Sonic in arrivo nel 2022 sappiamo molto poco, secondo alcuni rumor il progetto si chiamerà Sonic Rangers ma SEGA non ha mai confermato, limitandosi ad annunciare il gioco e confermare il lancio nel corso del prossimo anno.

Un leak svela ora interessanti dettagli, Dakiii (uno degli autori di Tails Channels, fansite dedicato a Sonic) fa sapere che una sua fonte ha svelato numerosi particolari su questo titolo: Sonic Rangers è un videogioco ad alto budget e alcune ambientazioni sembrano ricordare quelle di The Legend of Zelda Breath of the Wild, titolo preso a esempio dagli sviluppatori anche per altri aspetti.

Sonic sarà l'unico personaggio giocabile e potrà essere potenziato attraverso una serie di power-up, inoltre il modello poligonale di Sonic viene definito "magnifico" dalla fonte. Scopriamo inoltre che il terreno avrà un forte impatto sulla velocità del porcospino e che quest'ultima cambierà se correremo sull'erba, sulla sabbia o su terreni di altro tipo.

In generale la fonte descrive Sonic Rangers come un mix tra Sonic Adventure e Sonic Lost World, chi ha avuto modo di provare il gioco sembra aver dato ottimi feedback agli sviluppatori e il responso sul gameplay sarebbe positivo, al momento però non abbiamo conferme a riguardo.