Sonic è un riccio o un porcospino: che tipo di animale è la mascotte SEGA?

Sin da quando è apparso per la prima volta nel lontano 1991, c'è sempre stata grande curiosità su quale razza di animale fosse l'iconico Sonic, la mascotte SEGA che tantissime avventure e ricordi indelebili ha regalato a milioni di fan sparsi per tutto il mondo.

Il dilemma è sempre stato lo stesso: Sonic è un riccio oppure un porcospino? In Italia viene spesso spontaneo considerarlo un porcospino, ma si tratta di una credenza errata: Sonic è infatti un riccio, come del resto si può intuire traducendo la parola "hedgehog" dall'inglese all'italiano, che risulterebbe così "riccio". Al contrario, "porcupine" è la traduzione inglese di "porcospino", che può anche significare "istrice". E a dirla tutta, "Sonic the Porcupine" suonava molto peggio rispetto all'ormai leggendario "Sonic the Hedgehog"!

Nonostante ciò, ancora oggi si continua a considerarlo principalmente un porcospino, nonostante la verità sia diversa: ritenerlo questo tipo di animale è ormai entrato nell'immaginario collettivo dei giocatori e, con enorme probabilità, la situazione continuerà ad essere la medesima anche in futuro. Ciò che resta innegabile è invece il carisma del personaggio, che ha saputo stupire i fan con la sua velocità supersonica e le sue grandi avventure. A tal proposito, leggetevi la nostra recensione di Sonic Mania Plus per riscoprire il titolo più apprezzato degli ultimi anni. Inoltre, sapete perché Sonic è blu?