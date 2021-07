Sonic: SEGA ammette di aver annunciato il nuovo gioco 3D troppo presto

Erano quattro anni che il porcospino blu non entrava in azione nella meraviglia delle tre dimensioni, pertanto l'entusiasmo mostrato dai fan all'annuncio del nuovo episodio 3D di Sonic avvenuto durante le celebrazioni del trentesimo anniversario è stato più che legittimo.

Il Sonic Team, purtroppo, è stato molto avaro di informazioni: oltre ad aver confermato l'arrivo del gioco nel 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, si è limitato a mostrare un breve teaser trailer che vede il porcospino correre a tutta velocità in una foresta e attivare un misterioso potere. Il filmato si conclude infine con un simbolo, al quale non è ancora stato attribuito un significato.

Le informazioni si sono rivelate troppo risicate per saziare la fame dei fan di Sonic, e SEGA ne è perfettamente consapevole. In una recente intervista concessa a 4Gamer e tradotta da Nintendo Enthusiast, il capo del Sonic Team Takashi Iizuka si è detto ben conscio della prematurità dell'annuncio, effettuato in anticipo per cavalcare l'entusiasmo dei festeggiamenti per il 30° anniversario di Sonic: "Non annunciavamo un nuovo action game della serie di Sonic da Sonic Forces, per cui i giocatori si stavano preoccupando. Anche se l'annuncio è stato prematuro, ho voluto ugualmente approfittare della ricorrenza del trentesimo anniversario per far sapere che un gioco del tutto nuovo è in sviluppo", ha dichiarato Iizuka.

Per quanto riguarda al misterioso simbolo, il capo dello studio intende mantenere il segreto ancora per un po' di tempo. "È un qualcosa di simbolico che appare nel gioco, ma il significato è ancora un mistero. In ogni caso, ci tengo a specificare che non può essere compreso con la semplice deduzione. In futuro sveleremo ulteriori dettagli".