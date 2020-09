Sonic: Sega ha in mente un nuovo capitolo per il trentesimo anniversario?

Nel 2021 Sonic compirà trent'anni e Sega sembra essere intenzionata a regalare al suo porcospino un blu un nuovo gioco per l'occasione. La notizia arriva da un'inserzione nella rivista Licensing Source Book Europe di Max Media Group, in cui la compagnia spiega in pochi punti le ragioni per le quali investirà su Sonic.

Le informazioni contenute in questa pubblicità sono davvero interessanti. Apprendiamo infatti che il franchise ha avuto un'enorme diffusione, con 920 milioni di unità vendute e 6 miliardi di ricavi prodotti fino al momento della pubblicazione dei dati. La mascotte di Sega è insomma molto amata e recentemente ha avuto un incremento di popolarità grazie al film Sonic the Hedgehog, che ha sfondato al botteghino con un incasso di più di 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nell'ultimo punto dell'ad si legge che per celebrare il trentesimo anniversario di Sonic nel 2021 ci saranno diversi annunci importanti, verranno organizzati eventi, pubblicati nuovi contenuti digitali e, sopratutto, sviluppati nuovi giochi. Nel mese di luglio il capo del Sonic Team Takashi Iizuka aveva dichiarato che in futuro sarebbero stati pubblicati dei videogiochi di Sonic sia in 2D che in 3D, che i tempi siano ormai maturi per una nuova avventura del porcospino super sonico? Al momento non si hanno ulteriori dettagli e probabilmente ci toccherà aspettare il 2021 per un annuncio ufficiale da parte di Sega.